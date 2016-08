پاکستانی اداکارہ کا اکشے کمار کے ہمراہ نوابوں کے شہر کو آداب

لکھنؤ(اوصاف ویب ڈیسک)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مداحوں پر ’’رستم ‘‘کا ’بخار ‘ابھی اترا نہیں کہ اکشے کمار نے سبھاش کپور کی ’’جولی ایل ایل بی 2‘‘کی عسکبندی کے دوسرے شیڈول پر پہلے ہی کام شروع کردیا ۔

48سالہ اداکار نے لکھنؤ کے ریلوے سٹیشن پر پاکستانی اداکارہ ہما قریشی کے ہمراہ عسکبندی کی تصاویر ٹوئٹر پر شیئر کیں ۔

تصویر میں اداکار’’نوابوں کے شہر ‘‘کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے ’’آداب ‘‘بجا لانے کے پوز کرتے دکھائی دیئے ۔

Greetings from @humasqureshi & me this morning straight from Lucknow stn.Jolly indeed is having a jolly good time😜 pic.twitter.com/wEDrXI23mB

— Akshay Kumar (@akshaykumar) August 31, 2016