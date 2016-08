کنگسٹن (اوصاف ویب ڈیسک)۔۔۔۔۔۔۔عمر اکمل خراب فارم کے سبب قومی ٹیم کا حصہ نہیں اور کرکٹ کے ناخدا خراب کارکردگی کے سبب ‘ینگ اینڈ ٹیلنٹڈکھلاڑی کی پھبتیاں اڑاتے ہیں لیکن اس مرتبہ ایک غیرملکی کھلاڑی نے ٹوئٹر کا سہارا لے کر ان کا مذاق اڑا دیا۔

سابق بھارتی کرکٹر نے ویسٹ انڈیز میں کیریبیئن پریمیئر لیگ کھیلنے کیلئے موجود عمر اکمل کی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک تصویر ڈالی ہے جس میں وہ چار بلے تھامے کھڑے ہیں۔

Main to nanha Sa, Munna Sa ,pyaara Sa bachha hoon.Ek chaat 4-4 bat.

A great talent with the bat @Umar96Akmal pic.twitter.com/tFXj93HGlg

— Virender Sehwag (@virendersehwag) July 20, 2016